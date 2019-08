5 padomi, kā efektīvi organizēt attālināto darbu

Ja cilvēkam nav īsti skaidra darba uzdevuma, sasniedzamo mērķu un termiņu un, iespējams, vispār ir tikai aptuvena nojausma par to, ko no viņa gaida darba devējs, tad viņam, visticamāk, būs grūti saņemties darbam. Viņš ies pie ledusskapja biežāk, nekā to darītu birojā. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai pats darba kolektīvs vai projekta komanda noteiktu konkrētā termiņā izpildāmus uzdevumus. No malas uzspiesti, neizpildāmi termiņi samazina motivāciju.