NVO varētu virzīt savu pretendentu Sabiedrības integrācijas fonda priekšsēdētāja amatam

Biedrības "Veselības un sociālais serviss - Artemīda" valdes priekšsēdētāja, SIF padomes locekle Jolanta Eihentāle norādīja, ka saskaņā ar SIF nolikumu, padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, aizklāti balsojot, no padomes locekļu vidus ievēl un atceļ padomes locekļi padomes sēdē. Nolikumā rakstīts, ka jebkurš padomes loceklis ir tiesīgs izvirzīt savu vai cita padomes locekļa kandidatūru priekšsēdētāja amatam.

"Es ceru, ka mēs to varēsim izdarīt. Redzēsim, cik liela būs mums teikšana un vai pietiks laika, lai vienotos," teica Ruduša.

Viņa arī pastāstīja, ka nav apmierināta ar konservatīvās politikas ienākšanu SIF padomē. Viņasprāt, NVO ir apietas un to viedoklis nav ticis prasīts.

"Ņemot vērā šos apstākļus, Abu Meri nevarēja savietot esošos pienākumus ar darbu SIF padomē, līdz ar to par premjera pārstāvi šajā padomē ir nozīmēts Kariņa štata padomnieks Parādnieks, kuram ir ilgstoša pieredze darbā ar nevalstisko sektoru. Parādnieks ir apliecinājis, ka cieši sadarbosies ar Abu Meri, kurš iespēju robežās arī piedalīsies SIF padomes sēdēs," atzina Sabajevs.

Parādnieks pastāstīja, ka pretendēs uz padomes vadītāja amatu un fonda darbu iecerējis padarīt efektīvāku un caurspīdīgāku. Viņš norādīja, ka pie SIF darba uzlabošanas plāno strādāt, esot fonda padomē un neatkarīgi no jautājuma par padomes vadītāja amatu. Reizē viņš ir gatavs to ieņemt, ja padomes pārstāvji par to vienosies.