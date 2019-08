Ar vieglu ironiju un ne pārāk nopietni. Ieskats "Carnival Youth" jaunajā albumā

Atšķirībā no iepriekšējiem albumiem klāt nākušas arī stīgas, kas atsevišķās dziesmās rada episku, simfonisku sajūtu ("Landlord (Die Alone)", "Friends").

Albumu producējis grupas draugs un ilggadējs sadarbības partneris ierakstu veidošanā Gatis Zaķis, to miksējis "Grammy" balvas ieguvējs Nikolass Vernss (Nicolas Verhnes), kurš strādājis ar tādiem māksliniekiem kā "The War on Drugs", "Animal Collective", "Deerhunter" u.c. atzītām alternatīvās mūzikas grupām.