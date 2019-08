Deviņgadniece Siguldā savā dzīvoklī pamana vakariņojam svešinieku un izsauc policiju

Policija aicina iedzīvotājus vienmēr parūpēties par sava mājokļa un tuvinieku drošību, aizslēdzot dzīvokļa durvis, un atgādināt to izdarīt arī saviem bērniem. Liels skaits zādzību no mājokļiem notiek, brīvi iekļūstot, jo iemītnieki aizmirsuši aizslēgt durvis un aizvērt logus, dodoties prom, vai nav to izdarījuši, atrodoties mājās. Tāpat policija aicina vērtīgās mantas, tostarp rokassomas, makus un mobilos telefonus, neglabāt priekšnamā. Ja mājās atrodas liels daudzums skaidras naudas, dārglietas vai citi sevišķi vērtīgi priekšmeti, vērts iegādāties kvalitatīvu seifu un to piestiprināt pie mājas nesošās sienas.