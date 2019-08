Iepriekš sankcijām pakļautais krievu oligarhs būvē rūpnīcu ASV: skandāls neizbēgams

Kentuki metalurģijas rūpnīcas projekts tika prezentēts 2018.gadā. Projekta autori apgalvoja, ka šis projekts glābšot Kentuki štata pilsētu Ešlendu no ilgstošās “ekonomiskās depresijas”.

Štata gubernators - republikānis – Mets Bevins to nodēvēja par vienu no štata visu laiku veiksmīgākajām investīcijām.

Problēma ar “Rusal” iesaistīšanu Kentuki rūpnīcas projektā slēpās apstāklī, ka ASV Finanšu ministrija 2018.gada aprīlī noteicas sankcijas gan pret “Rusal”, gan pret pašu Deripasku, šādu soli skaidroto ar to, ka Deripaska ir viens no oligarhiem, kas guvis labumu no sakariem ar Putina režīmu un kuram bijusi nozīmīga loma vairākās šī režīma destruktīvās aktivitātēs.