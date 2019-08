Raidījuma laikā Stabinģim tika uzdots jautājums par to, cik ļoti vidējam Amerikas Savienoto Valstu pilsonim būtu svarīgi nēsāt ieroci. Stabinģis norādīja, ka ieroči ir amerikāņu kultūras sastāvdaļa. «70% pilngadīgo amerikāņu kādreiz mūžā ir šāvuši medībās, šautuvēs vai citās vietās. Viņu uztvere par ieročiem ir pilnīgi citāda nekā pie mums,» norādīja Stabinģis.

Mārtiņš Stabinģis pauda viedokli, ka Rietumvalstīm vajadzētu beigt iesaistīties Jemenas konfliktā kā valstij, kura piegādā ieročus Saūda Arābijai. «Kāpēc mēs neko nedarām, lai pret to vērstos? Kā minēts video, Jemenā pašlaik ir lielākā humānā krīze pasaulē un 17 miljoni cilvēku cieš badu. Turklāt kopš konflikta sākuma ir miruši aptuveni 100 000 civiliedzīvotāju. Kā mēs kā Rietumu pasaule to varam pieļaut? Kā mēs varam turpināt diplomātiskās attiecības, tirdzniecību un visu pārējo ar tām valstīm, kuras pastrādā kara noziegumus?» jautā Stabinģis.

Intervētājs gan norādīja, ka Rietumvalstu pozīciju zināmā mērā var arī saprast, jo Saūda Arābijai ir milzīga ietekme Tuvo Austrumu reģionā un no tās pozīcijas kā vienai no lielākajām pasaules naftas eksportētājvalstīm ir arī atkarīgas pasaules naftas cenas un līdz ar to – nepieciešamais naudas daudzums uzpildei benzīntankos.