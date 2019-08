Andrejostas mistērija jeb kur paliek nacionālā bagātība?

Šovasar mediju telpu pārņem informācija par to, kā populāri tūrisma ceļa mērķi pamazām tiek slēgti tūristiem. Horvātija, Itālija, Spānija vēlas ierobežot apmeklētāju skaitu savās lieliskajās pludmalēs un pilsētās tāpēc, ka viesi izturas nolaidīgi pret dabu un vidi, to sabojājot un ievainojot. Piemēram, nesen varējām izlasīt informāciju par to, kā divi vācu tūristi no Berlīnes bija apmetušies uz ietves pie plaši pazīstamā Rialto tilta Venēcijā, lai uz ietves uzvārītu sev garšīgu kafiju. Viņi paguva uzstādīt, iekurināt savu gāzes plītiņu, uzvārīt ūdeni un ieliet to kafijas tasēs. Taču brīdī, kad smaržīgās dziras cienītāji uz tilta vēlējās malkot, tos paņēma ciet itāliešu policija. Par nepiedienīgu uzvedību abus vācu tūristus sodīja ar 1000 eiro soda naudu un izraidīja no pilsētas. Vai šo akciju sarīkoja konkurējošu kafejnīcu īpašnieki? Nē, šāda rīcība bojā ietvi un pikniki nav pieļaujami tik intensīvi apmeklētā tūristu „mekā“ kā Venēcija, kuru ik gadus apmeklē 30 miljoni ārzemju viesu. Venēcijas Domes priekšsēdētājs Luidži Brugnaro uzskata, ka viesiem un tūristiem nāktos rēķināties ar apstākļiem un vajadzībām, kurus vietējie uzskata par svarīgiem.