Jau no nākamā gada būtiski varētu pieaugt sodi par smēķēšanu neatļautās vietās

Pašlaik likumā noteiktas aptuveni 20 vietas, kurās smēķēt ir aizliegts: nedrīkst smēķēt skolu teritorijās, bērna vai grūtnieces klātbūtnē, sabiedriskā transporta pieturās un uz peroniem, dzīvojamo māju kāpņu telpās, parkos, skvēros un peldvietās, kā arī jebkurā citā publiskā vietā, ja kādam pret to ir iebildumi.

Ministrija cer, ka sodu palielināšana no cigarešu dūmiem pasargās tos, kas nesmēķē.

"Sods ir smēķētājam, lai viņu disciplinētu, ka nedrīkst smēķēt bērna klātbūtnē, kas ir atzīta par fizisku vardarbību, ka nedrīkst smēķēt kāpņutelpās, pie ieejas dažādās publiskās vietās. Sods ir domāts smēķētājam, lai ierobežotu viņu, lai viņš nesmēķētu visur, kur viņam ienāk prātā, un pasargātu to sabiedrības daļu, kas ir nesmēķētāji, un kas mūsu sabiedrībā tomēr ir vairumā," stāstīja Līviņa.

Ja viss ritēs bez aizķeršanās, tad sodi par smēķēšanu neatļautās vietās tiks ieviesti no 1. janvāra. 2020. gadā spēkā stāsies arī citi likumdevēju centieni ierobežot smēķēšanas izplatību: no 20. maija tiks aizliegtas cigaretes ar dažādām piegaršām, savukārt no nākamā gada 1. oktobra cigaretes veikalos nebūs redzamas un tās varēs iegādāties tikai pēc cenu lapas.