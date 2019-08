"PNB Bankas" jaunie akcionāri un valde nāk klajā ar paziņojumu

AS “PNB Banka” jaunie akcionāri un bankas valde patur visas savas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti gan Latvijas, gan Eiropas līmenī, un izriet arī no investīciju aizsardzības līgumiem. Tajā skaitā arī no investīciju aizsardzības līguma starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Šajā sakarā jaunie AS “PNB Banka” akcionāri jau ir sazinājušies ar ASV vēstniecību Rīgā.