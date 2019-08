Ezers ir unikāls peldošo salu dēļ. Ir divu veidu peldošās salas – tādas, ko stiprs vējš atrauj no krasta un aizpūš pa ezeru. Un otras - kas paceļas no gultnes. Ungurpils dzirnavezera salu rašanās ir izskaidrojama ar kūdras masīvu pacelšanos no appludinātās upes gultnes. Dzirnavezers ar peldošajām salām ir attēlots jau kādā 1798. gadā izdotā kartē.