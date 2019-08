Baltijas ceļš Igaunijas iedzīvotāju atmiņās

"Par Baltijas ceļu uzzināju no sava tēva," stāsta igauniete Illi. "Izlēmu doties un piedalīties šajā akcijā, jo tas likās ārkārtīgi neparasts notikums, kas nekad vairs neatkārtosies. Man ar Baltijas ceļu saistās igauņu dziedātāja Teņa Megi dziesma "Koit" (latv. val - "ausma"). Brīdī, kad skanēja šī dziesma, ar meitu atradāmies aiz Kārļa baznīcas. Ik reizi, kad dzirdu šo dziesmu, atminos Baltijas ceļu. Cilvēki bija ārkārtīgi draudzīgi. Atceros, ka, braucot mājup no akcijas, šoseja bija pilna mašīnām. Pašreizējai paaudzei vēlētos norādīt, ka viss ir iespējams. Tauta būs kopā un vienota, ja runa ir par brīvību un mūsu Igauniju."

"Atceros, ka, gatavojoties Baltijas ceļam, pagrabā veidojām plakātus," stāsta Eva. "23. augusta rīts bija silts, lai gan pa dienu ducināja un pamatīgi lija. Tā kā dejoju tautas deju ansamblī, Baltijas ceļa dienā biju uzvilkusi tautastērpu. Īsi pirms izkāpšanas no autobusa, kas mūs aizveda uz akciju, lietus beidzās. Rokās man bija divarpus gadus vecā meita Līna, zem sirds - otra meitiņa.

Bija pacilājoša un neticama sajūta. Varēja stāvēt ar augstu paceltu galvu un just lepnumu, ka esmu igauniete. Atmodas laiks bija neticams un aizraujošs. Igaunijas tautas mīlestība pret tēvzemi atnesa mums ilgi gaidīto brīvību."

Esmu dzimusi 1975. gadā, Baltijas ceļa laikā man bija 14 gadu. No mūsu kolhoza uz akciju devās divi autobusi. Pārmaiņu laika saspringums bija mūsos visos, arī bērnos. No manas ģimenes akcijā piedalījos es, mans vectēvs Meinards (59) un tante Sīri (29). Esmu savas dzimtenes patriote, neskatoties uz ekonomisko vai politisko situāciju. Domāju, ka Baltijas ceļš ir daļēji iemesls tam, ka šodien varu ieelpot brīvību un būt lepna par to, ka esmu igauniete, jo arī es sniedzu savu artavu Dziesmotajā revolūcijā.