Ilze Bērziņa ir pensionēta vēstures skolotāja no Jūrmalas. Sieviete ar ģimeni dzīvo priežu ieskautajā Pumpuru mikrorajonā. 20 gadsimta nogalē – Ilze, kas tobrīd bija Majoru pamatskolas direktore, iestājās Latvijas Tautas frontē (LTF) un kļuva par LTF Jūrmalas nodaļas deputāti. Arī viņa bija viena no apmēram 2 miljoniem cilvēku, kas 1989. gada 23. augustā piedalījās Baltijas ceļā - akcijā, ar ko Baltijas valstu tautas parādīja stipro vēlmi atgūt savu neatkarību. Šis ir Ilzes stāsts.

Tā diena tiešām bija kaut kas fantastisks. Vispār tās sajūtas, ka mēs stāvam tai ceļā, un, ka kaut kur tālumā ir Lietuva un Igaunija, un, ka mēs visi esam sadevušies rokās. Un, galvenais, ka esam saņēmušies: mēs varam, mēs spējam, mēs gribam parādīt to, ka gribam būt brīvi, ka mēs gribam savu valsti, laikam tas bija pats galvenais. Tiešām fantastiska iekšējā sajūta, ka ir iespējams. Varbūt, ka izdosies. Protams, ka tajā laikā vēl domāt, ka mēs varēsim to izcīnīt, bija grūti, bet doma bija, ka mēs spēsim to izdarīt.

Tas, ko es [vislabāk] atceros, ir otrā diena, kad man zvanīja no Zviedrijas mūsu draugi un teica: “Ilze, vai jūs tur esat dzīvi? Vai jums nekas nav noticis? Vai nav bijusi kaut kāda šaušana?” Jo viņi neko par to nezināja. Es saku: “Nē, mēs spējām, mēs stāvējām, mēs visi esam dzīvi.”

Mūsdienās Baltijas ceļam praktiski, es domāju, tomēr ir ļoti liela nozīme, jo tas parādīja šo Baltijas tautu vienotību cīņā par brīvību. Un, manuprāt, šobrīd pats svarīgākais ir, lai mūsdienu jaunatne vispār to [izjūt]. Nu, grūti, protams, to ir izjust. Grūti to ir izjust un to neviens nevar izdarīt.