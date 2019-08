A post shared by Liena Sakne (@lienasakne) on Mar 17, 2015 at 4:19am PDT

T-krekla mugurpusē ir uzdrukāti gadi, kuros Padomju Savienība ieveda savu karaspēku citās zemēs, sākot no 1940. gada, Baltijas valstīm, līdz pat 1979. gadam, Afganistānai, ar jautājumu "Where it will end?" (Tulkots: kad tas beigsies?)