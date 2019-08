Pusotrs metrs frontes līnijas. Atceras Sarmīte Ēlerte

Meklējot informāciju par to, kad un kā radās Baltijas ceļa ideja, visbiežāk tiek piesaukta visu trīs Baltijas tautas kustību konference Pērnavā 1989. gada maijā.

Baltijas ceļš nebija nejauša ideja. Tā bija doma, kas brieda un kurai tika meklēta vislabākā izpausme. Šai akcijai bija divi mērķi. Pirmais - izdarīt spiedienu uz Kremli. PSRS Augstākās padomes deputāti no Baltijas republikām rosināja izskatīt jautājumu par Molotova-Rībentropa paktu ar visiem tā slepenajiem protokoliem un pieņemt lēmumu, ka pakts ir nelikumīgs no parakstīšanas brīža. Otrs, ne mazāk svarīgais - atrast veidu, kā pasaulei parādīt, ka tie nav nekādi mazi ekstrēmistu pulciņi, kas vēlas Baltijas valstu neatkarību un brīvību, bet gan trīs tautas.

Vēl viens ļoti nozīmīgs faktors bija atrast vizuāli izteiksmīgu un ļoti ietekmīgu veidu, kā parādīt to visai pasaulei.

Latvijas Tautas frontes Informācijas centrs ik dienu sūtīja ziņas pasaules lielajām informācijas aģentūrām. Tobrīd pie mums nepārtraukti brauca žurnālisti un filmēšanas grupas no visas pasaules. Var droši apgalvot, ka izdevās atrast vislabāko formu. Sava izteiksmīguma dēļ Baltijas ceļš nākamajā dienā bija visas pasaules medijos.

Mums Tautas frontē bija divi saziņas līdzekļi ar ārvalstu presi - brīnišķīga graboša mašīna teletaips un faksa aparāts, manuprāt, viens no pirmajiem Latvijā. Vēl viena svarīga lieta bija starptautiskie telefona sakari.

Visi ārvalstu telefona sakari padomju laikā notika no zvanu centra Pērses ielā, namā, kurā tagad atrodas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Tur bija pareizās meitenes - tad, kad mums vajadzēja sakarus ar ārzemēm, mēs zvanījām viņām un teicām; "Te no Tautas frontes, mums vajag sarunu ar Ameriku (Kanādu, Vāciju u.t.t.)." Un nekavējoties dabūjām savienojumu. Šādas "šūniņas" jeb atbalsta grupiņas bija teju it visās vietās visā Latvijā.