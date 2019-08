Tajā pašā laikā Lerhis arī vērš uzmanību uz to, ka starptautisko tiesību normas pasaulē kopš 1939. gada tomēr ir diezgan mainījušās. Turklāt tās ir mainījušās tieši plaknē, kura nosaka kādas valsts nelikumīgas darbības pret kādu citu. «Jau 1989. gadā, kad norisinājās Baltijas ceļš, Molotova-Ribentropa pakts tika no dažādiem aspektiem analizēts,» norāda Lerhis.

Ekspertam tika arī uzdots jautājums par situāciju Ukrainā un Minskas II vienošanos. Viņam tika jautāts, vai gadījumā šī vienošanās de facto nesadala Ukrainu Rietumu un Krievijas ietekmes sfērās un pat ļoti neatgādina Molotova – Ribentropa paktā iekļautās valstu dalīšanas tradīcijas? Lerhis norādīja, ka situāciju Donbasā drīzāk varētu raksturot kā iesaldētu, kuru nākotnē tiek cerēts atrisināt ar diplomātiskiem līdzekļiem un, iespējams, arī ar militāriem līdzekļiem. Otrais variants gan būtu grūts, jo, neskatoties uz to, ka Ukraina veido un attīsta savu armiju, Krievijas spēks vēl arvien ir daudz lielāks. Šeit esot arī jautājums par to, cik liela esot tolerance pret kādas valsts vardarbīgu rīcību pret citu valsti no apkārtējo valstu puses. «Ir skaidrs, ka neviens nevēlas plaša apmēra karadarbības izcelšanos, kaut kādai kodolvalstij vēršoties pret citu kodolvalsti,» apgalvo Lerhis.