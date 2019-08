"Galopā uz augstpapēžu kurpēm": labāk lielu vai mazu gadu starpību?

Ir pieejami dažādi pētījumi par to, kādi ir ieguvumi un riski katrai bērnu vecuma starpībai. Man ir bijusi iespēja izbaudīt gan mazu, gan lielu vecuma starpību starp bērniem – vidējā meita piedzima mēnesi pirms vecākās divu gadu jubilejas, bet trešā neilgi pirms vidējai palika 8 gadi.

· Mammas vajadzības ir prioritāte Nr. 1 000 001. Katra iziešana no mājas (pie ārsta, piemēram) jāsaskaņo ar vīru vai jāsarunā bērnu pieskatītājs.

· Nekārtība un drupačas it visur! Kārtību izdevās ieviest vai nu pa nakti, vai uz 15 minūtēm, citādi parastā mājas kārtība bija - “karalauks”.

· Viņi no pirmās dienas labprāt pavada laiku kopā. Viņi viens otru nodarbina labāk nekā jebkura manta. Protams, tev jābūt klāt un jāuzrauga.

· Viņiem ir līdzīgas vēlmes, spēles, ēdienkarte, režīms. Ērtāka sadzīve – izejot no mājas jāpaņem ūdens un banāni, nevis katram savas uzkodas, mantas, telefoni utt.

· Īsi vakari – kad mazais bērns nolikts gulēt, lielajiem sākas aktivitāte (izmazgāt matus, apsegt, salasīt kastaņus un uzadīt zeķi skolai), līdz ar to miers iestājas pēc plkst. 22, bet – tavu neražu! – man uzreiz jau nāk miegs, un filma paliek nenoskatīta jau gadu.

· Katram savi ēšanas un izklaides paradumi, līdz ar to ģimenei ir jābūt gatavai piekāpties, dalīties interešu grupās un vārīt vairākos katlos (ja vien pusdienās nav kartupeļi frī. Tos ēd visi).

Protams, es varētu turpināt vēl un vēl. Ir tik daudz faktoru un nianšu, bet, pirms mazais cilvēks ir ieradies pasaulē, mēs nevaram prognozēt ne to, kā paši jutīsimies, ne arī to, kāds būs jaunais ģimenes loceklis. Atliek paļauties uz likteni, Dievu vai laimīgo lozi, jo tam īpaši sagatavoties nevar.

Man izturēt grūtākos brīžus palīdz dziesma. Un tās vārdi. Pat ne vārdi, tikai viena rindiņa: “All you need is love”. Un pareizās vīna – apelsīnu sulas proporcijas.