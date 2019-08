Kas jāņem vērā, lai bērns skolā justos labi un komfortabli?

Farmaceite Zanda Ozoliņa atgādina – kad bērns sāk vai atsāk apmeklēt skolu vai bērnudārzu, tas ir ne vien emocionāls pārbaudījums un pārmaiņas, bet ietekmē arī bērna veselību un imunitāti. Šis ir laiks, kad vajadzētu vēl vairāk aizdomāties par to, kā stiprināt bērna veselību un imunitāti gan ar dabas veltēm, gan vitamīniem. No rudens ražas vislabāk noderēs āboli, kas bagāti ar C vitamīnu, tāpat talkā nāks smiltsērkšķis, kas ir garšīgs un bagāts ar dabīgajiem antioksidantiem. Arī melnā plūškoka sula rudenī būs lielisks imunitātes modulators. Savukārt, lai uzņemtu organismam nepieciešamās taukskābes, skolas gaitas uzsākot, ieteicams lietot zivju eļļu, kas aptiekā pieejama gan šķidrā, gan želejkonfektīšu veidā. Tā uzlabo koncentrēšanās spējas, stiprina sirsniņu un locītavas. Vēl viens mikroelements, ko būtu ieteicams lietot, ir magnijs. Tas stiprinās prātu, novērsīs trauksmi un nemieru, palīdzēs bērnam ikdienas gaitās.