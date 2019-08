Raidījums: Jūrmalas dome grasās izlikt no telpām VAK muzeju

Kā norāda muzeja vadītāja, rakstniece Lelde Stumbre, bez pastāvīgās ekspozīcijas telpās notiek izglītojušas stundas skolēniem, darbnīcas, semināri, izstādes. Muzejs durvis vēra tikai pirms nepilna gada, tādēļ šoks esot bijis milzīgs, jūlija beigās saņemot vēstuli no Jūrmalas domes, ar paziņojumu, ka līgums par ēkas apsaimniekošanu nu tiek lauzts. Neizpratni vairojis fakts, ka tieši no Jūrmalas domes savulaik nāca iniciatīva šādu muzeju vecajā ēkā ierīkot.

"Mūsu Vides aizsardzības kluba (VAK) vadītāju Arvīdu Ulmi uzrunāja pārstāvji no Jūrmalas domes 2016.gadā un piedāvāja šo māju apsaimniekot. Mēs jau ļoti ilgi bijām domājuši, ka VAK grib savu muzeju, jo ir daudz dokumentu, materiālu, un mēs uzrakstījām pieteikumu, ka vēlamies šeit iekārtot muzeju un vides izglītības centru. Tas mūsu pieteikums tika uzņemts ļoti labvēlīgi, ļoti labvēlīgi," stāstīja muzeja vadītāja.

Senās ēkas Pils ielā 1 restaurācijai nauda - 930 000 eiro - tika piešķirta no valsts budžeta. Pašvaldība, prasot finansējumu Saeimas budžeta komisijai, savulaik norādījusi, ka Jūrmalas pilsētas mērķis ir atjaunotajā ēkā izveidot piekrastes dabas vērtību un kultūrvides centru.

Tikmēr muzeja vadība norāda, valsts budžeta piešķirtajai naudai tiek mainīts izlietošanas mērķis un aizvien ticamāka šķietot versija, ka Jūrmalas domei jau no paša sākuma bijis plāns, kā tikt pie restaurētas ēkas, par to no pašvaldības maciņa nesamaksājot ne centa, vēstīja "TV3 Ziņas".