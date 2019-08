Burovam nav taisnība – konkurences uzraugi neklusēja

“Konkurences padome neteica neko. Pēdējā brīdī mēs redzam no Konkurences padomes ļoti skaistus, emocionālus paziņojumus, bet faktiski es gribu šeit redzēt mazāk emocijas, vairāk juridiskus jautājumus. Un man, es atvainojos, rodas jautājums, kāpēc pirms tam viņi par to neinformēja, nebrīdināja, bet sagaidīja brīdi, kad jau viss ir, un tagad sāk apšaubīt.”

Tā Rīgas mērs sacīja intervijā LNT raidījumam 900 sekundes. Burovam nav taisnība. Rīgas dome par publiskās un privātās partnerības līgumu uz 20 gadiem ar vienu atkritumu apsaimniekotāju lēma 2017.gada sākumā. Uzreiz pēc plāna publiskošanas KP publiski pauda bažas par ilgo termiņu un līdz ar to konkurences likvidēšanu šajā nozarē un vērsās RD ar attiecīgu vēstuli. Par šāda atkritumu apsaimniekošanas plāna riskiem 2017.gadā KP nosūtījusi pašvaldībai kopumā trīs vēstules, informēja padomē. Tāpat KP uz riskiem norādījusi arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī regulāri paudusi viedokli mediju telpā . KP trauksmi par konkurences graušanu cēla arī tad, kad Saeima šādu iespēju iekļāva Atkritumu apsaimniekošanas likumā.

“Vēstules ir fakts, bet jūs kādu no vēstulēm izlasījāt?”, jautāta par Burova nepatiesi pausto, Re:Check sacīja viņa preses sekretāre Baiba Gailīte. Viņasprāt, tā ir “piesiešanās vārdiem”. Patiesībā Domes priekšsēdētājs esot runājis par to, ka KP bija zināms par “turpmākās atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem Rīgā” no izsludinātā iepirkuma, taču lietu par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu tā ierosinājusi tikai pēc konkursa noslēguma.