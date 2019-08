Latvijas komandai jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills" trīs medaļas par izcilību

Medaļu par izcilību skatlogu noformēšanā izcīnīja Liepājas Mākslas un dizaina vidusskolas absolvente Luīze Mihailova, kura 15 valstu konkurencē uzrādīja ceturto labāko rezultātu. Par izcilu sniegumu restorāna pakalpojumos medaļu saņēma Madara Miņina no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, kura 33 valstu konkurencē ieņēma sesto vietu, kā arī ieguva titulu "Best of Nation" par labāko sniegumu Latvijas komandā.