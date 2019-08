Jansone: man nebija mērķis noprecēt savu Denzelu Vašingtonu. Tā tas sanāca!

Basketboliste Liene Jansone jau trīsarpus gadus ir kopā ar savu vīru, dēliņa Marsello tēti no Teksasas, kur viņš šobrīd aizvien uzturas. Raidījumā "Starp mums runājot..." basketboliste stāsta, kā jūtas tik tālu projām no mīlotā un par jaunās māmiņas lomu. Kā arī par to, vai fanošana par aktieri Denzelu Vašingtonu jebkādi ietekmēja vīra izvēli.