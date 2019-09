Ienākumiem bagātākie Latvijas ģenerāļi - Spure, policijas priekšnieki un armijas virsnieki

Ģenerālmajors, bijušais militārais pārstāvis NATO un ES Juris Zeibārts pērn algā no Aizsardzības ministrijas (AM) saņēmis 68 802 eiro, bet bankās bija uzkrājis 11 190 eiro. Zeibārta parādsaistības veidoja 6920 eiro. Aģentūra LETA AM noskaidroja, ka Zeibārts atrodas NBS komandiera rīcībā. Plānots, ka septembrī viņš atvaļināsies no dienesta, jo sasniedzis aktīvā dienesta pildīšanai normatīvajos aktos noteikto maksimālo vecumu.