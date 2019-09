“2004. gada 18. novembrī uz Daugavpili atveda pirmos četrus cilvēkus, kam piespriests mūža ieslodzījums. Atceros it kā tas būtu vakar: viņus atveda speciālā etapā. 18. novembra iela, kur atrodas “Baltais gulbis”, bija bloķēta no visām pusēm. Tur patrulēja policisti ar suņiem. No mašīnas izveda pa vienam notiesātajam. Viņiem visiem bija rokudzelži, važas ap kājām un melnas maskas uz sejas. Pēc tam viņu skaits pieauga, un mēs pieņēmām visus tos spēles noteikumus, kas bija aprakstīti likumā. Viņi tika ļoti stingri apsargāti, uzraudzība tika veikta diennakts režīmā. Prasības bija visstingrākās. Piemēram, dienas laikā gultai bija jābūt sakārtotai noteiktā veidā. Tas nozīmē, ka uz tās nedrīkstēja sēdēt. Bet tādi ieslodzītie kamerā atrodas 23 stundas diennaktī! Tas nozīmē, ka ieslodzītais varēja apsēsties tikai uz taburetes, kas bija pieskrūvēta pie galda. Iziešana ārpus kameras – uz pastaigu, sanitāro daļu, lai saņemtu sūtījumu vai apmeklētu kādu pasākumu, – tikai rokudzelžos.

Dienesta suņi gaitenī bija piesieti pie speciāla āķa. No rīta līdz vakaram gaiteņos nemitīgi bija dzirdama suņu riešana. Pagāja laikam divi vai trīs gadi, un mēs sākām aptvert, kas vispār ir mūža ieslodzījums, kā ir jāstrādā ar šādiem ieslodzītajiem, un sākām analizēt, vai vispār ir labums no tik stingrām prasībām. Laiks gāja uz priekšu, dzīve mainījās. Pienāca laiks, kad pirmie uz mūžu notiesātie bija jāpārceļ uz vidējo posmu. Kaut ko mums priekšā pateica pati dzīve, mēs paši piedāvājām mainīt likumdošanu.

Sākumā atteicāmies no dienesta suņiem, pēc tam atteicāmies no nepārtrauktas rokudzelžu izmantošanas.”

Valērijs Tverdovs

Daugavgrīvas cietuma vadītājs