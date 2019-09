Galapunkts - cietums. Prologs

Latvijā darbojas deviņas ieslodzījuma vietas, kurās šobrīd atrodas 3522 ieslodzītie (No IeVP 2018. gada pārskata – red.). Dažiem no viņiem cietums varētu būt dzīves galapunkts. Viens no projekta “Neredzamais cietumā” galvenajiem uzdevumiem ir uzzināt, kas šos cilvēkus ir novedis līdz cietumam, īpašu uzmanību veltot uz mūžu notiesātajiem.