Ziemeļkurzemē talkā pie Lonastes upes atklāti četri jauni dižozoli

Talkas laikā no apkārt ieaugušiem sīkajiem kokiem un krūmiem tika atbrīvoti astoņi dižozoli Lonastes upes krastos. Četru ozolu apkārtnē, kas jau iepriekšējā gadā tika atbrīvota no apauguma, talcinieki nopļāva ataugušās krūmu atvases. Savukārt upes piekrastes līkumos no jauna tika atklāti un uzmērīti vēl četri diži ozoli. Tieši pēc koku un krūmu nociršanas ozolu vainagu apkārtnē, skatam pavērās dižkoku varenie stumbri, stāstīja talcinieki.