Lielais mērķis - katra diena bez bojāgājušajiem uz ceļiem

16. augustā satiksmes negadījumos uz Latvijas ceļiem cietuši 25 cilvēki, tai skaitā divi gājēji un septiņi velosipēdisti. 13. augustā Ilūkstes novadā negadījumā gāja bojā automašīnas pasažieris. 8. augustā uz Liepājas šosejas Durbes novadā notika divu smago automašīnu sadursme, kurā bojā gāja abu automašīnu vadītāji. Šādu traģisku uzskaitījumu varētu turpināt, jo satiksmes dalībnieku bojā eja dažādos negadījumos ir Latvijas ikdiena. Turklāt pieaug cietušo skaits starp gājējiem un citiem mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem. Dažkārt iespējams uztveram to tikai kā traģisku statistiku, ko izlasīt, dzerot rīta kafiju, un drīz vien aizmirst, dodoties ikdienas gaitās. Tomēr pie cilvēku bojāejas uz ceļiem nevajadzētu pierast un nesatraukties, jo nedod dievs kādu dienu šī traģēdija var ielauzties arī mūsu ikdienā, tuvinieku vai paziņu lokā, un galu galā neviens no mums nav priekšlaicīgi pasargāts no jebkāda iespējamā negadījuma. Mēs varam ievērot visus satiksmes noteikumus un būt īpaši apzinīgi, bet ciest no kāda atsevišķa bravūrīga braucēja nesaprātīga manevra, tādēļ svarīgi ir ne tikai pašiem ievērot noteikumus, bet arī aicināt to darīt citiem satiksmes dalībniekiem.