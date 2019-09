“Protams, kā jau jebkuram citam, arī man bērnībā nebija sapnis strādāt cietumā. Līdz 1991. gadam dienēju armijā, bet pēc tam pieņēmu lēmumu atgriezties Daugavpilī - mana ģimene ir no šejienes. Darba nebija, uzzināju par vakanci Grīvas cietumā, nolēmu pamēģināt. Piedāvāja uzrauga darbu. Pamēģināju, nodomāju: “Nu, nedaudz jau var pastrādāt”. Lūk, arī pamēģināju, - nostrādāti jau 27 gadi”.

Ja ieslodzītajam nav izglītības, tad resocializācijas plānā tiek ierakstīts, ka šim cilvēkam nepieciešams iegūt vismaz pamata izglītību. Ja nav specialitātes – tad iegūt to. “Mēs novērtējam situāciju un pieņemam lēmumus par to, kas cilvēkam jādara, lai samazinātu jaunu noziegumu pastrādāšanas risku,” skaidro speciālists.

Tomēr tā nav bijis vienmēr. Tverdovs atceras, ka pirms 20 gadiem cietumā neviens nezināja, kā strādāt ar uz mūžu notiesātajiem, un par to pat nedomāja. Toreiz pastāvēja uzskats, ka cilvēku var vienkārši iemest kamerā un aizmirst par viņu.

Ieslodzītos no mašīnas veda ārā pa vienam –– viņiem visiem bija rokudzelži un važas uz kājām, bet seju sedza melna maska.

Šādu ieslodzīto turēšanai cietumā bija pašas stingrākās prasības. Piemēram, papildu diennakts apsardzei gaitenī atradās arī dienesta suņi. Tomēr Tverdovs pauž viedokli, ka no šādām stingrām metodēm ne vienmēr ir labums.

“Gāja laiks, dzīve mainījās. Pienāca laiks, kad pirmie uz mūžu notiesātie ieslodzītie bija jāpārceļ uz vidējo pakāpi. Kaut ko pateica priekšā dzīve, bet arī mēs paši ierosinājām mainīt likumdošanu. Sākumā atteicāmies no dienesta suņiem, bet vēlāk arī no pastāvīgas rokudzelžu izmantošanas.”

“Tad parādījās arī jautājums par komunikāciju ar darbiniekiem – tolaik mēs ar ieslodzītajiem komunicējām caur restēm, nedrīkstējām atrasties vienā telpā, nedrīkstējām atstāt uzraugu vienatnē ar kādu no viņiem. Toriez progresīvi domājošie mūsu darbinieki piedāvāja ideju par kombinētu slēdzeņu ieviešanu. Šobrīd uzraugs no rīta atslēdz mehāniskās slēdzenes, pats iziet, restes aizveras. Viņš nospiež pogu – atveras visas elektroniskās slēdzenes, ieslodzītie, kuri atrodas vidējā pakāpē, iznāk no kamerām. Ja šajā iecirknī kaut kas ir darāms, ieslodzītajiem tiek dots signāls un viņi atgriežas kamerās, bet uzraugs aizslēdz elektroniskās slēdzenes. Pārbauda, vai neviens nav palicis gaitenī un pastaigu pagalmiņā un vai visas durvis ir aizslēgtas arī ar mehāniskajām slēdzenēm. Šī sistēma tika ieviesta 2007. gadā un darbojas joprojām.”