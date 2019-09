Sportisks vidusskolnieks, kura plaušas ir kā "septiņdesmitgadīgam večukam". ASV gatavojas veipošanas aizliegumam

"Es sāku veipot, lai iederētos vienaudžu vidū. Visi pārējie to darīja," stāsta pašlaik 18 gadus vecais Adams, kurš nodarbojas ar cīņas sportu. Viņš sāka eksperimentēt ar dažādām garšām.

"Viņš no rīta piecēlās, ievilka dūmu no "Juul" un tad klepoja," stāsta Adama māte Pollija Hergenredere. "Viņš to smēķēja vairākas reizes dienā. Mans dēls katru dienu vai ik pēc pusotras dienas izlietoja vienu ar pusi kapsulu."