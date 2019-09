PVD vadītājs: Grūti pateikt, vai izdosies atrast zarnu infekcijas uzliesmojuma cēloni

PVD ģenerāldirektors Māris Balodis intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" pirmdien sacīja, ka saslimšana konstatēta Siguldas bērnudārzos "Saulīte", "Ieviņa", "Pasaciņa", "Pīlādzītis" un "Tornīši", taču pagaidām runa ir par samērā mazu skaitu saslimušo katrā no šīm iestādēm.

"Dīvaini šajā situācijā ir tas, ka pagaidām runa ir par samērā mazu daudzumu saslimušo katrā no šīm iestādēm," teica Balodis, piebilstot, ka trijās no minētajām iestādēm ir pilnīgi atsevišķas virtuves ar atsevišķu personālu, kas gatavo ēdienu uz vietas, bet divas iestādes saņem pārtikas produktus no citiem uzņēmumiem.