"Baltijas pērles" dīvas Vijas Artmanes 12 dzīvesgudri citāti

Īsts lepnums, kā es to saprotu, nav bravūrīgs. Lepnums ir liela pašcieņa. Īsts lepnums nekādā ziņā nevar kaitēt cilvēkam. Kaitēt var tikai naids.

Pasaule patiesībā ir tik vienkārši veidojusies, ka tas neizklausās pat īpaši gudri. Pasaule veidojas no pirmā iespaida, ko tu no pasaules saņem jau kā indivīds, kā dzīva būtne. Kad tu sāc apjēgt pasauli – kur ir tā odziņa, kur to var salasīt. Kur plaukst tā puķīte, kur viņu var ieraudzīt. Un izrādās, ka tā puķīte un tā gardā odziņa aug ļoti tālu...