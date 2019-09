Pirmie iespaidi: modernizētā Škoda Superb

Atminos, ka aktuālās Superb paaudzes lielā prezentācija bija visnotaļ vērienīgs pasākums Čehijas galvaspilsētas sirdī, kur to apmeklēja ap 800 viesu un uz skatuves kāpa pats Karels Gots. Ar modernizēto auto bija krietni vien vienkāršāk - izkāp no lidmašīnas un taisnā ceļā dodies uz prezentācijas telpu turpat lidostas viesnīcā, kur pēc atbildīgo personu īsas uzrunas un vairākkārtējiem atgādinājumiem, ka satiksmes noteikumi ir jāievēro arī tad, ja esi ārzemnieks, vari stāties rindā pie atslēgu mašīnu izsniedzējiem. Tad atliek vien uzmest skatienu, izvēlēties kādu no pieejamajiem automobiļiem un doties uz stāvvietu novērtēt bagātīgo modeļu klāstu.