Vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu vecs, realitātei neatbilstošs īres likums; valsts un pašvaldības izvirzītas nesamērīgas prasības attīstītājam, kas vēlas būvēt jaunus īres namus; valsts atbalsta programmas ( tādas ir lielā daļā Eiropas valstu) trūkums; ilgtermiņa bankas aizdevumu nepieejamība privātiem investoriem. Tās ir tikai dažas no problēmām, kas bremzē īres tirgus attīstību jau daudzu gadu garumā.

Papildu spriedzi tā jau neveselīgajā ilgtermiņa īres tirgū rada iekšējā migrācija (pārcelšanās no laukiem uz pilsētām), ārzemju studenti un viesstrādnieki, kas dzīvokļus izķer "kā karstus pīrādziņus", uz tūristiem orientētais īstermiņa īres piedāvājums.

Īres mājokli mūsdienās vairs nevajadzētu uzskatīt par tādu kā piespiedu sociālo spieķi – visur Eiropā īre ir apzināta dzīves telpas izvēle. Tomēr pie mums mājokļa īres cenas salīdzinot ar oficiālo vidējo algu valstī ir neadekvāti augstas. Tiek uzskatīts, ka maksimālā summa, ko vajadzētu atdot par mājokli, ieskaitot komunālos maksājumus, nedrīkst pārsniegt 30% no ienākumiem. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kurš grib noīrēt lētā gala divistabu dzīvokli, algai jāpārsniedz 1000 eiro uz rokas.

Sludinājumu portālos atklājas, ka puslīdz normāls vienistabas dzīvoklis Rīgā maksā no 200 līdz 280 eiro, divistabu dzīvoklis no 280 eiro blokmājā līdz pat 1000 eiro jaunajā projektā, bet trīsistabu mājokļa cenas sākas virs 300 eiro. Turklāt tā ir tikai īres cena – jārēķinās, ka kopējās izmaksas būs krietni augstākas. Kad dzīvoklis beidzot atrasts, priekšā stāv pārvākšanās izdevumi un pirmā iemaksa, parasti par diviem mēnešiem.

Ja mājokļa īres cena patīkami izceļas pārējā piedāvājuma vidū, ļoti iespējams, ka dzīvoklis ir “gaģušņiks” ar reti kur vairs sastopamajiem mājdzīvniekiem - tarakāniem un šarmantām astoņdesmito gadu mēbelēm no atkritumu izgāztuves. Ja tomēr gadās labs dzīvoklis, tas pazūd apmēram triju stundu laikā – paķer bez apdomāšanās. Nereti nākas vilties – var gadīties, ka dzīvoklis ir pievilcīgs, bet atrodas graustā burtiski “zem tilpa” vai ar skatu uz ķimikāliju rūpnīcas betona sienu, ko rotā brīdinoša miroņgalvas simbolika.

“Īres tirgus ir aktīvs visa gada garumā, bet īpaši “karsts” tas ir vasaras beigās un rudenī, kad par īres dzīvokļiem vislielāko interesi izrāda studenti, kā arī tie, kas atgriežas Rīgā pēc atvaļinājuma perioda,” saka “Arco Real Estate” Īres nodaļas nekustamo īpašumu aģents Mārtiņš Miezītis, norādot, ka piedāvājums šajā laika posmā ir gaužām mazs. “Dzīvokļu īpašnieku noteiktā neadekvāti augstā cena, nepietiekamais piedāvājums, dzīvokļu sliktais stāvoklis, vecmodīgais iekārtojums un sliktā atrašanās vieta ir tikai daži no faktoriem, kas īres meklētājiem uz savu iespējamo pagaidu mājokli liek raudzīties pesimistiski. Situācijā, kad pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, cilvēki joprojām nav gatavi pieņemt ātrus lēmumus,” stāsta speciālists. Viņš novērojis, ka dzīvokļi par cenu 10 līdz 15 eiro kvadrātmetrā veido aptuveni 60 % no visa piedāvājuma un vienlaikus ir pieprasītākie īres tirgū. Turklāt tendences liecina, ka pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu. Lētākiem dzīvokļiem ir daudzi mīnusi, turklāt, iespējams, ka lētā cena ir mānīga, jo ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un dzīvoklī ir augsti komunālie maksājumi. Ja īres cena ir no 15 eiro kvadrātmetrā, dzīvoklis ietilpst ekskluzīvo kategorijā.