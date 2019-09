TVNET projekta “Neredzamais cietumā” mērķis ir rosināt diskusiju sabiedrībā, kā par smagiem noziegumiem uz mūžu notiesātos iekļaut atpakaļ sabiedrībā, lai tie neatkārtotu savus noziegumus. Mūsu mērķis nav un nevar būt šo noziedznieku attaisnošana, popularizēšana vai glorificēšana. Bet šīs publikācijas mērķis ir paskaidrot, kāpēc mēs par to runājam, un kāpēc runājam tieši tādā formā.

Projekts “Neredzamais cietumā” ir mēģinājums saprast, kāpēc cilvēki, kas notiesāti par smagiem noziegumiem, arī pēc atbrīvošanas no cietuma turpina pastrādāt noziegumus. Ar šo projektu mēs gribam rosināt sabiedrībā diskusiju par to, kas būtu jādara, lai šie cilvēki neatkārtotu savus noziegumus.

Brīvības atņemšanas mērķis jau sen nav tikai izolācija no sabiedrības. Tas ir veids, kā valsts mēģina labot likumpārkāpēju, mācot tam izprast dzīvi un neatgriezties uz noziedzīgā ceļa. Cietumam ir jāmaina notiesātā domāšanas veids, jāpalīdz apgūt profesiju un iegūt izglītību, ja tādu viņam nav.

Intervija nav nevainīgs žanrs, jo vienmēr pastāv risks to pārvērst personu slavinošā publikācijā. Intervijas ar teroristiem, noziedzniekiem nav izņēmums, kas vienmēr bijis un būs mediju un plašas sabiedrības grupu diskusiju objekts rietumvalstu demokrātijās.

Savukārt, intervējot psihiatrus, Valsts probācijas dienesta speciālistus, kriminologus un citus jomas profesionāļus, mēs vēlamies gūt plašāku izpratni par notiesāto rīcības motīviem un nozieguma iemesliem. Tāpat ekspertu viedokļi ir nepieciešami, lai lasītāji un skatītāji varētu kritiski izvērtēt to, ko intervijās pauž paši ieslodzītie.

Kā zināms, arī uz mūžu notiesātajiem Latvijā ir tiesības pēc noteikta laika lūgt apžēlošanu. Lai arī pagaidām neviens no šiem cilvēkiem nav apžēlots, nav izslēgts, ka tas var notikt nākotnē. Un tad radīsies jautājums, kur šos cilvēkus likt. Vai viņi spēs iekārtoties darbā? Vai darba devēji būs ar mieru nodarbināt viņus? Atbilžu uz šiem jautajumiem pagaidām nav.

Par to, ko šie cilvēki ir pastrādājuši, ir grūti runāt. Par to ir grūti rakstīt un pat grūti domāt. Taču, ja par to nerunā nemaz, šīs problēmas nekad netiks atrisinātas.