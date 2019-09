Ziniet to banālo teicienu, ka ar smagu darbu un centību viss ir iespējams? Muļķības. Mūsdienās nekāds smags darbs nepieciešams nav – atliek vien uzvilkt virtuālās realitātes brilles un piepildīt visas savas slēptākās vēlmes un sapņus. Vienmēr esi vēlējies būt ķirurgs, kurš rakņājas pa cilvēka iekšām? Bez problēmām, še, skalpelis un pacients – darbojies. Nejūties labi baltā vīrieša ķermenī? Hei, nebēdā, tu vari kļūt par melnādainu dāmu trīs sekunžu laikā. Negribi stāvēt milzu rindā, lai nokļūtu Everesta virsotnē? Lūdzu - asistēts kāpiens pasaules augstākajā kalnā pieredzējušu profesionāļu pavadībā.

Ar datorspēlēm es nekad neesmu īpaši aizrāvies, tomēr tās vienmēr kaut kādā veidā ir eksistējušas manā dzīvē. Atmiņā man spilgti iespiedušies vairāki mirkļi, kuros es izjutu īstu un neviltotu laimi. Divi no tiem bija saistīti ar materiālām lietām. Tā bija diena, kad es dabūju velosipēdu, un diena, kad mamma tirgū par 10 latiem nopirka Super Nintendo pakaļdarinājumu - “žiletonu”.

Lūk, tieši tāpēc mans priekšstats par virtuālās realitātes spēlēm līdz šim aprobežojās ar filmā “The Matrix” redzētajiem brīnumiem. Nemelošu – pēc šīs filmas noskatīšanās slepus sapņoju par nokļūšanu tādā pasaulē, kurā man piemīt superspējas un kurā es, atbrīvots no atbildības un sekām realitātē, varu veikt nekrietnus nedarbus. Lai akmeni met pirmais, kuram virtuālās realitātes spēļu izmēģināšanu motivējušas nav līdzīgas alkas.

Okeāna dzīlēs īsti nebija ko darīt, tāpēc drīz vien es tiku norīkots pie dronu šaušanas. Lūk, tad man sāka palikt baisi, jo smadzenes sāka atteikties saprast, ka viss acu priekšā notiekošais nav patiesība, tāpēc tās spītīgi lika tupties un vicināties ar rokām, kad uz mani tika raidīti tak jau nāvējoši lādiņi. Smadzenes arī lika man tvert uz muguras pēkšņi uzradušos vairogu un aizsargāties no lāzera šautrām kā Hektors aizsargājās no Ahilleja sviestā šķēpa.

Pēc kādām desmit minūtēm es sāku celt degunu gaisā, jo nogalināt mani nevarēja neviens drons. Es biju pārāk veikls un prasmīgs nākotnes universālais kareivis, kam vienīgajam spēkos ir glābt pasauli no mākslīgā intelekta izraisītās apokalipses. Diemžēl, bet arī virtuālajā realitātē ieroču ložu un granātu skaits ir ierobežots, tāpēc, kad man beidzās munīcija, es tiku nošauts beigts.

Tomēr tas bija tikai sākums, jo pavisam drīz es, bruņots ar loku un bultu maku, stājos sargāt kaut kādus vārtus no dīvainiem briesmoņiem. Zināms, ar acu mirkšķināšanu bultu no loka raidīt nav iespējams, tāpēc šeit bija pamatīgi jāstrādā ar rokām. Nekad nebūtu ticējis, ka tikai virtuāli eksistējošs loks var būt tik ellīgi smags. Ziniet, tajā brīdī es sāku iesvīst un man, kā sporta zāli neredzējušam cilvēkam, tas bija pamatīgs fizisks pārbaudījums. Sāku pat domāt, vai nevajadzētu ierosināt ideju par virtuālo sporta zāļu izveidi, kas mums, intravertajiem latviešiem, būtu tieši laikā.

Ak, jā, tieši tajā brīdī, kad pārdomu mākts, es biju palaidis garām pārāk daudz briesmekļu, man blakus uzradās mana līdzpaņemtā drauga virtuālais tēls. Tērpts apmetnī un bruņās, rokā loks, pie jostas bultu maks, gatavs glābt manu dzīvību ar trāpīgi raidītas šautras palīdzību. Lūk, tieši šī virtuālā kopā būšana ir aizraujošākais un neaptveramākais virtuālajā realitātē. Uzdrīkstēšos pat teikt, ka šīs virtuālās lomu spēles var stiprināt arī draudzības saites, jo, kas gan vēl vairāk vieno divus cilvēkus, ja ne kopīgi pārdzīvotas kaujas. Pie tam, ja tev pagadījies krietnāks draugu pulks vai, piemēram, vecpuišu ballīti nevēlies svinēt banālajā striptīza klubā vai uz kaut kāda kuģa, Portālā ir iespējams izīrēt telpas, lai nodotos dionīsiskām izpriecām virtuālajā realitātē, kur tev nedraud sods par to, ka jautrības zenītā, teiksim, izdomāji ar loku un bultām apšaudīt savus biedrus.

Ja tev patīk filmas par Indiana Džonsu vai Laru Kroftu, tad tev patiks šī izlaušanās istaba – kaut kāda piramīda, kas pilna ar slepeniem kloķiem un mehānismiem, kas tev ar biedru jāiedarbina, lai varētu tikt tālāk. Atjautība un tandēms ir atslēga, kas ļaus tev veiksmīgi tikt ārā no piramīdas un dabūt kaut kādu artefaktu. Lai arī pavedienu un uzdevumi ir ārkārtīgi viegli, mēs kaut kādā veidā pamanījāmies no istabas ārā lauzties apaļu stundu. Iespējams tāpēc, ka katru reizi, lai pārrāptos pāri kādam bezdibenim, vajadzēja vairākas minūtes, jo arī šeit smadzenes kategoriski atteicās saprast, ka nolauzt sprandu, ieveļoties kādā bedrē, nav iespējams. To es arī pārbaudīju pats (pareizāk būs pati, jo piramīdā es biju melnādaina sieviete ar krokodila masku), kad, karājoties virs melnas akas, nejauši atlaidu vaļā rokas un nolidoju lejā. Melošu, ja teikšu, ka tajā brīdī vēderā man kaut kas nesagriezās otrādāk.