Pirmie iespaidi: McLaren GT

Kādā "ļoti jaukā" dienā, kad brīžiem debesis ar zemi iet kopā un lietu gāž kā ar spaiņiem, devos uz šo salonu . Nebija vēl būts, interesanti kaut vai tāpēc. Taču ne jau paskatīties uz McLaren automobiļiem, bet ar vienu no tiem, McLaren GT , izbraukt. Jā, tieši tā - izbraukt un nevis pa speciāli izvēlētu svaigi asfaltētas ielas posmu, bet pa ielām un ceļiem, kādi tie mums ir.

Šoreiz uz Rīgu bija atvesti divi McLaren GT, kas patlaban ir ne tikai jaunākais modelis ražotāja klāstā, bet arī praktiskākais un komfortablākais. Sākumā gan grūti salikt kopā šos jēdzienus ar zīmolu, kura ražotais modelis F1 deviņdesmitajos gados sasniedza 386 km/h un turpat desmit gadus bija planētas ātrākais auto. Tāpat ne kripatiņa no McLaren GT solītā komforta un praktiskuma nebija atrodami McLaren Formula 1 bolīdos, kas leģendārajam Airtonam Sennam atnesa viņa trīs izcīnītos čempiona titulus.

McLaren GT ir ļoti tālu no tā visa un tomēr, tuvojoties šim auto pārņem sajūta, ka pirmo reizi esmu tiku tuvu Formula 1 un visam, kas ar to saistīts. Paceļot durvis un to izdarīt nemaz nav grūti, drīzāk pat praktiski, jo uz sāniem tās aizņem salīdzinoši maz vietas, bet milzīgais atvērums ir kā vārti uz paradīzi, ieraugi gluži parasta, sportiska auto salonu. Bet ar vairākām būtiskām atšķirībām.