Galopā uz augstpapēžu kurpēm: kāpēc bērna kopšanas atvaļinājums IR atvaļinājums!

Ar to es gribu visām jaunajām māmiņām teikt – kamēr bērns ir pavisam mazs, noliec mazuļa un savu labsajūtu pirmajā vietā. Tieši tam šis laiks ir domāts. Bērna kopšanai.

Un, protams, diendusas, diendusas! Es gan to esmu izmantojusi vien kādas desmit reizes, bet tas nenozīmē, ka tas nav bonuss. Ir. Paprasiet vīriešiem :)

Bet kad iedomājos par darbu…! Celšanās 6.40, lai netraucēti sataisītos darbam, ar cerību, ka spēšu izdarīt to pietiekami klusu, lai nepamodinātu mazo. Zeķubikšu vilkšana. Sev un bērnam. Bērna stiepšana pāri peļķēm. Atvadas no bērna. Pēc tam mēteļa tīrīšana no dubļiem, kur bērna kurpītes ir atstājušas nospiedumus. Skriešana uz darbu. Strādāšana. Skolēnu zvanu atbildēšana starp sapulcēm. Vakarā skriešana pie aukles vai uz veikalu. Tad vakara nogurums un bērna emociju uzņemšana: “Kāpēc tu mani pameti uz visuuuuuu dienuuuuuuu!?!?”