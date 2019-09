LBAS: Iecere samazināt bezdarbnieku pabalstus darbiniekam nozīmēs mazāku pensiju nākotnē

Viņš norādīja, ka ar šādu ieceri nav ievērots spēkā esošais likums "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", kā arī pēkšņi divi miljoni no sociālā budžeta tiek "pārlikti" uz pamatbudžetu. Turklāt, kā uzskata Baldzēns, darbinieki, kuri šobrīd apzinīgi maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tiek nostādīti ķīlnieku situācijā, tostarp tiek dots signāls - nemaksājiet, jo valstij nevar ticēt.

LETA jau ziņoja, ka no nākamā gada bezdarbnieka pabalstu paredzēts izmaksāt astoņus, nevis deviņus mēnešus, turklāt arī mazākā apmērā, tādējādi ietaupot 12 miljonus eiro.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) paziņojusi, ka pirmos divus mēnešus pabalstu paredzēts izmaksāt 100% apmērā no piešķirtā pabalsta, nākamos divus - 75%, nākamos divus - 50%, bet pēdējos divus - 45% apmērā.

Piešķiramo bezdarbnieka pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam. Šobrīd visiem bezdarbniekiem, neatkarīgi no darba stāža, pabalstu izmaksā deviņus mēnešus. Pirmos trīs mēnešus - 100% apmērā, nākamos trīs - 75% apmērā, bet pēdējos trīs - 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmērā.