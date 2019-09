Atrast spēku nespēkā jeb kā sadzīvot ar invaliditāti

Pie ārējās vides var pieskaitīt arī mūsu kā sabiedrības attieksmi. Daļa cilvēku ar invaliditāti izvairās no publiskām vietām, jo jūtas neērti. Īpaši tas attiecas uz cilvēkiem ar garīgo invaliditāti, jo tā nav tik acīmredzama kā fiziskā. Ja, piemēram, bērns, kuram konstatēts autisms, sāk uzvesties skaļi un nesaprotami, apkārtējie mēdz uz viņu skatīties ar nosodījumu un pat izsaka dzēlīgus komentārus, nesaprotot, ka bērna uzvedību nosaka slimība.

Cilvēki, sastopoties ar invaliditāti, bieži ieslīgst depresijā, jo viņiem ir grūti samierināties ar līdzšinējā dzīvesveida un sapņu zaudēšanu. Ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai cilvēks pieņemtu jauno situāciju un pārformulētu mērķus. Līdzīgi kā jebkurš cits sēru process, diagnozes pieņemšana var ilgt pat gadu un ilgāk. Un tikai tad, kad cilvēks beidzot pieņem, ka šī ir mana zeme no kuras atsperties, var sākties pārmaiņas. Ļoti svarīgi šajā posmā nepalikt vienam un meklēt komunikāciju ar cilvēkiem, kuri sastapušies ar līdzīgu pieredzi. Kopiena ir tā, kas var sniegt gan emocionālu atbalstu, gan praktiskus padomus ikdienā.

Cilvēkam ir grūti dzīvot bez mērķiem un jēgas. Pat, ja sākumā nespējam noformulēt mērķus, sākot darboties, ir lielāka iespēja, ka mērķi radīsies. Darbošanās palīdzēs justies labāk, īpaši tad, ja uzstādīsim reālistiskas prasības pret sevi un pratīsim nesalīdzināt savas iespējas ar to, kas ir bijis, vai ar to, kā ir citiem. Iespējams iegriezt pozitīvo apburto loku - jo labāk jutīsimies un redzēsim rezultātu, jo vairāk gribēsies darboties. Mērķiem ir jābūt tādiem, lai cilvēkam ir skaidrs gan 1.solis, gan iespēja plānot nelielas, pakāpeniskas aktivitātes tā sasniegšanai. Viens no lielajiem mērķiem varētu būt savas neatkarības veicināšana. Vēlams pierakstīt rezultātus, jo tas ļauj ieraudzīt arī nelielas izmaiņas, kā arī mazāk pārdzīvot “atkritienus”! Liela nozīme ir dienas ritma uzturēšanai un mazajiem ikdienas uzvedumiem, katru dienu atrodot vietu kādai fiziskai, kādai prieka un kādai gandarījuma aktivitātei - iespēju robežās vēlams kustēties, meklēt sarunu biedrus, un izdarīt dienas laikā ko tādu, kas prasa piepūli, bet rada arī padarīta darba sajūtu un vietu apbalvojumam un atpūtai.