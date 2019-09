Sadarboties ar savu organismu jeb sasniegumus mēri miegā un ēšanas paradumos

Ikdienā daudzi no mums izmanto tikai daļu no sava ķermeņa un prāta potenciāla, turklāt to pašu ne visi izmanto efektīvi. Lietas var vienkārši darīt vai arī darīt efektīvi, ar lielāku atdevi - gūt lielākus panākumus, izmantojot mazāk laika un enerģiju. Tas nebūt nav sarežģīti, turklāt tas ir daudz vieglāk, ja var izmatot speciālistu padomus. Tieši tāpēc radās ideja par studiju kursu “Cilvēka potenciāls. Enerģija. Prāts. Ķermenis.”. Lielai daļai no mums nepieciešams apgūt pamatlietas, uz kurām var būvēt savu ilgtspējīga dzīvesveida filozofiju.