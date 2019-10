Brīdī, kad viņa kopā ar citiem konferences runātājiem (viens no tiem esot bijis ebrejs) stāvējusi uz skatuves, pa durvīm esot ienākuši trīs neonacisti, kuri no priekšējās rindas sākuši filmēt uzstāšanos. Korosi norāda, ka tas esot ticis darīts ar mērķi iebiedēt un draudēt runātājiem ļoti smalkā un netiešā veidā.

No vienas puses, demokrātija Zviedrijā ļauj jebkuram uzņemt fotogrāfijas vai video, bet, no otras puses, cilvēki nespēj ietekmēt to, kā šie foto/video materiāli tiks izmantoti pēc tam.

Aizdomas, ka kameras tiks izmantotas kā manipulācijas instruments, radās arī šogad, pirms notikušajām Izraēlas vēlēšanām – 17. septembrī. Izraēlas pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu centās panākt, lai tiek pieņemts likums, kurš kurš ļautu viņa un citu partiju pārstāvjiem ienest vēlēšanu iecirkņos (un to tuvumā) kameras un ierakstīt sarunas gan starp uzraugiem, gan arī vēlētājiem. Tas tika pamatots ar vairākiem balsu viltošanas gadījumiem, kuri bija iepriekš novēroti Izraēlas arābu pilsoņu un ultraortodoksālo ebreju – Haredu vēlēšanu iecirkņos. Tomēr likumprojekts beigu beigās tika noraidīts, jo vairums parlamenta politiķu uzskatīja, ka pastāvīga atklāta novērošana, kura tiktu veikta no Netanjahu atbalstītāju puses, varētu aizbaidīt daudzus arābu vēlētājus no dalības vēlēšanās. Tas savukārt varētu atvieglināt Netanjahu cīņu par vietām parlamentā valdības izveidei.

Cilvēkiem ir svarīgi izskatīties labi to grupu priekšā, kuri tiem rūp,» saka Dimdiņš. Šo sajūtu vēl vairāk pastiprinot novērotāja nepazīstamība un neziņa par to, kā attēli tiks izmantoti. Savukārt visstiprākā negatīvā reakcija esot gadījumā, ja jau pašā sākumā ir apziņa, ka novērotājs ir draudīgs. Tieši tā esot bijis gan neonacistu, gan arī «Likud» atbalstītāju gadījumā.

Lai gan rakstā iepriekš sniegtā informācija var mudināt domāt, ka monētai ir tikai viena puse, tā nebūt nav. Manipulāciju ar video un foto palīdzību ir iespējams arī pielāgot pozitīviem ieguvumiem. Šajā kontekstā labs piemērs ir fotoradari. To eksistence uz ceļiem vismaz atsevišķās vietās palīdz samazināt ātrumu un līdz ar to – novērst ceļu satiksmes negadījumus. Tādējādi samazinās arī bojāgājušo skaits. Tas notiek tāpēc, ka cilvēki nevēlas maksāt sodu par ātruma pārsniegšanu un, zinot, ka priekšā atrodas fotoradars, nolemj piebremzēt. Līdz ar to valdība ar publiski veikto novērošanu ievirza sabiedrību sev vēlamā gultnē – kārtīgā uzvedībā uz ceļiem. Līdzīgs piemērs ir arī novērošanas kameras veikalos, kuras attur cilvēkus no kārdinājuma zagt. Turklāt šāda veida iemūžināšana arī ir bijusi diezgan sena parādība.