Rudens kamermūzikas festivālā izcila kamermūzika pasaulslavenu mūziķu izpildījumā

Rudens kamermūzikas festivāla atklāšana notiks 9. oktobrī Mazajā ģildē, kur sarunu ar Bēthovenu mūzikā risinās viens no latviešu jaunās paaudzes spožākajiem pianistiem, daudzu ievērojamu konkursu laureāts Daumants Liepiņš, kura studiju ceļi aizveduši uz Kārlstādes universitāti Zviedrijā. Zviedru prese viņu jau nodēvējusi par pasaules klases mūziķi ar ģēnija auru. Cikla “Bēthovena klaviersonātes” koncertā skanēs komponista pirmā un pēdējā sonāte, kā arī “Pastorālā” sonāte, kas komponēta 19. gadsimta pirmajos gados. Koncerts notiks arī Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā 15. oktobrī un Talsu Tautas namā 17. oktobrī.

19. oktobrī Dzintaru Mazajā zālē viesosies “Quatuor Modigliani” no Francijas. Stīgu kvartets ir regulārs Eiropas nozīmīgāko kamermūzikas festivālu un koncertzāļu viesis, pirmais no stīgu kvartetiem, kam ticis gods ieskandināt Elbas filharmoniju Hamburgā. Kvarteta koncertprogramma aptver trīs gadsimtus, programmas centrā izvirzot romantiskā dziesminieka Franča Šūberta vēlīno stīgu kvartetu “Nāve un meitene”. Klasicismu pārstāvēs kvarteta žanra tēva Jozefa Haidna amizantais, 18. gadsimta izskaņā radītais “Kvintu” kvartets, bet no 20. gadsimta plašā kamermūzikas klāsta ansamblis izraudzījies ugunīgā ungāra Bēlas Bartoka Trešo kvartetu.