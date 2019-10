Digitālais arheologs, mākslīgā intelekta treneris jeb būtiskākās nākotnes profesijas

Informācijas tehnoloģiju (IT) nozare attīstās straujiem soļiem. Šī gada četras top tehnoloģijas, saskaņā ar IT uzņēmuma "Accenture" pētījumu, kurā tika aptaujāti 6600 vadītāji no 27 valstīm, ir sadalītās virsgrāmatas, tai skaitā blokķēdes, tehnoloģija, mākslīgais intelekts, paplašinātā realitāte un kvantu skaitļošana. Lielākā daļa jeb 89% pētījumā aptaujāto uzņēmumu eksperimentē vai investē vienā vai vairākās četrotnes tehnoloģijās.