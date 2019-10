Statistika kā propagandas rīks jeb kā Facebook tīklā sasniegt tūkstošus

Vienam no ierakstiem pievienota piebilde, ka “norādes uz visu šeit pieminēto datu avotiem” atrodamas Facebook grupā "Neļausim iznīcināt Latviju". Lapa izveidota tikai šovasar, teksta fragmenti tajā patiešām atrodami, taču norādītie avoti ir veci, bet daļai to nav vispār. Lapas autors ir Valdis Jurkovskis. Re:Check uzrunāts, viņš norāda, ka šādi ieraksti internetā klejo, taču viņš neesot ne teksta, ne bilžu autors. Tiesa, daļu no teksta pēc pārbaudīšanas esot “tālāk nošērojis un pārpublicējis”. Jurkovskis skaidro, ka stāvoklis Latvijā ir daudz bēdīgāks, nekā to iztēlo masu informācijas līdzekļos, un neviens nerunājot par to, ka Latvija ir visstraujāk izmirstošā valsts pasaulē (tiesa, ANO nesenajā apskatā secināts, ka visstraujāk iedzīvotāju skaits samazinās Bulgārijā, tai seko Latvija un citas savulaik PSRS sastāvā vai ietekmes zonā iekļautās valstis). “Nekas cits neatliek, kā mums, dažiem cilvēkiem, kas par to uztraucas, sist trauksmes zvanu.”