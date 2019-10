Skulmes un Kiviča “slavas dziesma” upura varmākas attiecību modelim

Iespējams, ka reakcija neseko, jo “nolaisties līdz kivičiem” tie, kas sevi uzskata par ekspertiem, nevēlas. No sarunas, ja rakstā viņas vārds būs blakus Skulmes un Kiviča vārdam, atteicās arī kāda zināma psihoterapeite.

Tomēr “Ghetto Games” plakātus pamanīja krietni mazāka sabiedrības daļa nekā šobrīd seko līdzi Kiviča un Skulmes attiecību sāgai. Tātad vardarbīgo attiecību stāsts ar visiem klasiskajiem elementiem – piekaušanu, atkārtotu publisku strīdu, radiniekiem – glābējiem, upuri, kas no palīdzības atsakās, sievieti, kura “visu laiku tikai raud” un neko nesaprot, varmākas ciešanām, dzeršanu un sirdslēkmi, lūgšanos, stāstiem par mīlestību, atkalsavienošanos un radinieku vainošanu – ik dienu nonāk plašas auditorijas redzeslokā. Un nav svarīgi, kādas ir šova, reklāmas, patiesības un muļķības proporcijas.

Lai iegūtu popularitāti cilvēki izmanto visdažādākos līdzekļus, tāpat arī mediji, lai iegūtu “klikus”, par to raksta. Tomēr te parādās otra puse – sabiedrības neiecietība, negatīvisma vilnis, kas komentāros nosoda vardarbības upuri, sakot “pati vainīga”, “dumja” un tamlīdzīgi, tādējādi veicinot vardarbīgās attiecībās nonākuša cilvēka kauna izjūtu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc no vardarbīgām attiecībām ir grūti izrauties,” turpina Inese Jansone.