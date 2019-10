Zobārsta kabinets, procedūru kabinets, informatīvs stends par slimību profilaksi - šeit viss atgādina parastu poliklīniku, tikai pie logiem ir restes. Daugavpils Daugavgrīvas cietuma medicīnas nodaļu vada Lilija Lapinska. Intervijā TVNET projekta “ Neredzamais cietumā ” ietvaros viņa stāsta par to, kā Latvijas cietumos ārstē ieslodzītos.

- Cietums ne ar ko neatšķiras no brīvības. Mūsu ieslodzītie medicīnisko aprūpi saņem, balstoties uz tiem pašiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz brīvībā esošajiem. Ir vien dažas atšķirības, ko paredz Ministru kabineta noteikumi. Piemēram, brīvībā esošam cilvēkam zoba izraušana tiek veikta par maksu. Savukārt ieslodzītajiem šo procedūru apmaksā valsts.

- Šogad mēs noslēdzām līgumu ar firmu no Rīgas, kas tagad brauc un uz vietas rauj zobus. Pirms tam mēs vedām ieslodzītos uz pilsētas zobārstniecības poliklīniku. Katru dienu pa diviem cilvēkiem. Zobu raušanu apmaksā Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Savukārt ārstēšana un protezēšana cietumā tiek veikta par ieslodzītā personīgajiem līdzekļiem. Ja viņam ir vēlēšanās un iespējas, viņš raksta iesniegumu, mēs pārbaudām, vai viņa kontā ir nauda. Viņš norāda, kādu summu no konta nepieciešams rezervēt zobu ārstēšanai, summa tiek rezervēta, bet viņš tiek vests uz poliklīniku.

- Katram ieslodzītajam ir tā dēvētais atbrīvošanas fonds, kurā viņš var ieskaitīt naudu, kas viņam tiks izmaksāta divos gadījumos – atbrīvošanas gadījumā vai medicīnisku izdevumu segšanai. Vai no šī fonda ir iespējams tērēt naudu zobu ārstēšanai?

Daudz prasa noformēt grupu, kuras piešķiršanai nav ne mazākās jēgas. Viņam jāsēž cietumā, piemēram, līdz 2030.gadam. Trīs gadu stāža, kas nepieciešams, lai saņemtu invaliditātes pensiju, viņam nav. Grupu, pat ja viņam iedos, iedos tikai uz gadu. Sanāk, ka visi dokumenti mums būs jāgatavo gan šogad, gan nākamgad, gan vēl pēc gada. Un pat ja viņam šo grupu piešķirs, tad, atrodoties cietumā, viņš, saskaņā ar to, neko nesaņems.

- Man šķiet, ka šobrīd tas vairs nav aktuāli. Pašreizējā ieslodzīto paaudze ar to vairs nenodarbojas. Kāda jēga simulēt?

Ar simulēšanu reizēm nodarbojas uz izmeklēšanas laiku ieslodzītie, jo viņi negrib attiecīgajā dienā braukt uz tiesu. Viņi reizēm kaut ko veido un citreiz viņiem sanāk, vismaz vizuāli. Bija mums viens, kurš sev vaigā kaut kādā veidā bija ievadījis gaisu – nāca pie mums ar uzblīdušu seju un aizpampušu aci. Protams, tādu uz tiesu nevedīs. Vēlāk viss pats no sevis pāriet. Esot vēl kādi šīs lietas speciālisti, tomēr es ar viņiem gandrīz neesmu saskārusies.

- C hepatīts, jo lielākā daļa ieslodzīto savā dzīvē ir mēģinājuši narkotikas. Pietiekami daudz AIDS gadījumu. Mugurkauls katram otrajam nav vesels, bet tas arī brīvībā ir izplatīts. Dažādi psihiski traucējumi – sākot ar vieglu garīgu disfunkciju un beidzot ar psihopātiju. Reizēm ir arī cilvēki ar aizdomām par šizofrēniju. Viņus mēs, kā likums, sūtam uz slimnīcu, tur nosaka, ja viņiem tiešām ir šizofrēnija, tad viņi pie mums vairs neatgriežas.

Daudzi ieslodzītie ir pārcietuši traumas – daudziem ir bojātas locītavas, it īpaši ceļu locītavas. Lūk, cilvēks desmit gadus staigājis ar metāla plāksni kaulā, un viņam tā plāksne netraucēja. Bet, nokļūstot cietumā, viņam steidzami kļuva nepieciešams šo plāksni izņemt. Brīvībā viņam nebija laika ar to nodarboties, bet šeit ir cilvēki, kas šo problēmu risinās viņa vietā – vispirms izmeklējumi, bet pēc tam traumatologa konsultācija. Vēl pēc tam tiks lemts, vai šī manipulācija tiks veikta par valsts līdzekļiem.

- Laikam jau tie viņu “es gribu”. Kad pie manis nāk un saka: “Es gribu, man pienākas”... Viss pārējais ir risināms. Man vispār nav problēmu šeit strādāt. Kad es uz šejieni atnācu, daudzi man pazīstami cilvēki ar šausmām jautāja: “Kā tu strādāsi ar ieslodzītajiem? Tev no viņiem nav bail?”. Es uzskatu, ka no viņiem vajag baidīties tur, otrpus žoga. No kā baidīties šeit? Ja vien viņš nav ienaidnieks pats sev, tad viņam nav jēgas kādam uzbrukt vai kaut ko darīt.