Eiropā aug pieprasījums pēc "mākoņiem"

"Piemēram, attīstot jaunus produktus, uzņēmums var stundas laikā izveidot nepieciešamo IT infrastruktūru mākonī un par to norēķināties atbilstoši izmantotajam laikam - stundām, dienām vai mēnešiem. Nav jāpērk IT iekārtas, bet tikai pakalpojumi uz konkrētu laika periodu."