Ar bijušā premjera Andra Šķēles ģimeni cieši saistīts uzņēmums gatavs valstij dāvināt zemi koncertzāles būvei netālu no Andrejostas. Taču tā nav labdarība – ģimenei būve ļoti nepieciešama, lai beidzot sāktu attīstīt īpašumus, kuros ieguldījuši vismaz 25 miljonus eiro. Pirmais piedāvājumu AB dambja vietā izvēlēties Andrejostu valstij izteica toreizējais Rīgas mērs Ušakovs.

Mūziķis Aivars Hermanis jaunu koncertzāli Rīgā gaida jau vismaz piecpadsmit gadu. Redzot, kā Kultūras ministrija (KM) neatlaidīgi virza ambiciozo – un vairāk nekā 100 miljonu eiro vērto – plānu to būvēt uz dambja Daugavā, Hermanis šovasar neizturēja un kopā ar domubiedriem uzrakstīja atklātu vēstuli . Būtība – netērēt dekādi dārga nacionālā simbola būvei, bet uzcelt vienkāršu, kvalitatīvu akustisko koncertzāli jau tagad.

Nedēļu pēc tam Hermani uzmeklēja paziņa, sabiedrisko attiecību speciālists Juris Pētersons. Vēlējās satikties, lai parādītu alternatīvu piedāvājumu koncertzālei netālu no Andrejostas. Pētersona klients piedāvāja valstij uzdāvināt zemi netālu no Vanšu tilta, pretī iebrauktuvei Rīgas pasažieru terminālī. Par to klients vēlētos, lai valsts un Rīgas pašvaldība iztaisno Eksporta ielu kā tas paredzēts Rīgas atīstības plānos.