Futbola spēļu sarunāšanas krimināllietā aizturētas trīs personas, tostarp Gavrilovs

Minētajā krimināllietā uz apsūdzēto sola gan nonāca tikai uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Gavrilovs un Jevgeņijs Klopovs, kuriem inkriminēta piesavināšanās un izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielā apmērā.

VP iepriekš informēja, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulāciju rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus - gandrīz 48 000 eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka abi vīrieši, iespējams, piesavinājušies kluba naudu, kuru futbola klubs "Daugava" bija saņēmis no UEFA.

Futbola klubs "Daugava" un tās priekštece Daugavpils "Dinaburg" jau ilgstoši tikušas saistītas ar iespējamu spēļu sarunāšanu gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Šajā jautājumā LFF bija saņēmusi dažādus ziņojumus no UEFA un totalizatoru likmju monitoringa kompānijas "Federbet". 2009.gadā "Dinaburg" vienība tika izslēgta no virslīgas, bet tās prezidents Gavrilovs un galvenais treneris Tamazs Pertija uz mūžu diskvalificēti no Latvijas futbola. Vēlāk "Dinaburg" apvienojās ar "Daugavu", bet nākamajā gadā Pertijam tika atcelta mūža diskvalifikācija.

VP veiktā izmeklēšana Gavrilova 2014.gada lietā norādīja uz problemātiku saistībā ar atbildības par sporta spēļu manipulāciju piemērošanu, līdz ar to tika panākta konkrētas kriminālatbildības ieviešana par manipulācijām ar sporta spēlēm. Krimināllikums no 2016.gada 1.marta paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta organizācijas rīkotām sporta sacensībām, paredzot sodu atkarībā no nodarījuma smaguma. Piemēram, ja manipulācijas veiktas lielā apmērā vai organizētā grupā, personām, kas to veikušas, var draudēt pat brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Uz abiem apsūdzētajiem minētā norma nav attiecināma, jo viņi savas darbības veikuši vēl pirms minētās normas ieviešanas.