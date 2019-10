Ar kādām garīgajām veselības problēmām sirgst visbiežāk latvieši?

Mūsu garīgā veselība tiek būvēta no agras bērnības katru dienu. Tieši tāpat tā var tikt sagrauta jau no agras bērnības. Viens aug drošā vidē, un vecāki viņam palīdz kļūt stiprākam, kamēr cits bērns aug bailīgs un vecāki nezina, kā viņu iedrošināt vai pat paši šis bailes izraisa. Līdzīgi kā fiziskais ķermenis veidojas no mazotnes – kāds no bērnības iet izslējies, taisnu muguru, bet cits aug sakumpis.