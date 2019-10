"Viss tika uzmanīts un kontrolēts." ASV žurnāliste, kura PSRS pēdējā cēlienā ziņoja no Maskavas

Pagājušogad biju pasākumā Viļņā, un tur tika atskaņots "Amerikas balss" sižets par 1987.gada 23.augustu no arhīva. Tajā uzskaitīja: "The New York Times" ziņo to un to, "Los Angeles Times" ziņo to un to... Un tad atskanēja mana balss, manis ierakstītā dziedāšana. "Amerikas balss" izmantoja manu audio, bet tās translācijas tika bloķētas. Vai kāds to toreiz vispār dzirdēja? Es nezinu. Bet tikai tādā veidā mans materiāls būtu nonācis atpakaļ Padomju Savienībā.